شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل إرهابيين اثنين بغارة جوية أمريكية فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل اثنان من مسلحى حركة الشباب الإرهابية فى الصومال إثر غارة جوية نفذها الجيش الأمريكى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأفادت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا عبر بيان لها اليوم السبت أن الضربة وقعت قرب منطقة "بلد أمين" الواقعة في محافظة شابيلي السفلى جنوبي الصومال، مضيفةً أن هذه الضربة الجوية استهدفت مسلحي حركة الشباب الإرهابية أثناء تنقلهم بين مواقع في منطقة ريفية.

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