السجن والغرامة لـ”هاكر” اخترق حساب أحد مشاهير مواقع التواصل

صحيفة الخليج الالكترونية قضت المحكمة الجزائیة بالرياض بسجن “ھاكر” سعودي لمدة شهر، وتغريمه 50 ألف ریال بعد إدانته باختراق حساب “مشھور” على “انستجرام” يتجاوز متابعوه الملیون. واتهمت المحكمة الهاكر بالدخول غیر المشروع لحساب أحد مشاهير مواقع التواصل، وانتھاك خصوصیة صاحبه ونشر عبارات مسیئة.

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