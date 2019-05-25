شاهد.. اندلاع حريق هائل بمحطة وقود في #القریات

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة القريات من السيطرة على حريق ھائل اندلع أمس (الجمعة)، بمحطة وقود غرب المحافظة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن الضويحي، أن الفرق تعاملت مع حريق اندلع بناقلة وقود أثناء عملية التفريغ داخل المحطة.

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وبّين الضويحي أن الحريق انتقل إلى الخزانات الأرضية قبل السيطرة عليه ‏من قبل الفرق المشاركة، لافتاً إلى أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات، مشيداً بالجهات الحكومية المشاركة في إطفاء الحريق وهي فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية وشركة الكهرباء والبلدية .

وكان مقطع فیديو متداول أظهر حجم الحريق الھائل الذي تعرضت له المحطة؛ حیث شوھدت ألسنة اللھب الشديدة وھي تخرج من المحطة.