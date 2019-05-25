تقلبات جوية تستمر عدة ساعات على نجران والباحة.. والأرصاد تنبه

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صحيفة الخليج الالكترونية
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أهالي نجران والباحة، من تقلبات جوية متوقعة تستمر حتى مساء اليوم السبت.
وأشارت الأرصاد، إلى أن الحالة الجوية تتمثل في استمرار هطول أمطار غزيرة تُصحب بتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح تستمر حتى المساء.
أما الباحة، فسيكون هناك سحب رعدية تُصحب بتدني في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى مساء السبت.
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