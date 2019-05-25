تصدعات بالمجلس العسكري السوداني مع توالي الاستقالات

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وسط حالة من الترقب لانتقال السلطة في السودان، أكد المجلس العسكري أنه لا يطمع في السلطة، وإنما يسعى لضمان وإتمام عملية الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.

أصبح المشهد في السودان أكثر ضبابية بعد إعلان المجلس العسكري الانتقالي رفضه "الأغلبية المدنية" في مجلس السيادة، كما رفض بشكل قاطع "الرئاسة المدنية" أيضاً، في الوقت الذي جددت فيه قوى الحرية والتغيير تمسكها بموقفها بشأن رئاسة المجلس السيادي والأغلبية المدنية. ووسط جمود المفاوضات وتعثرها بين المجلس وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي، أعلن الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى مدير الاستخبارات العسكرية السابق عضو المجلس العسكري السوداني رئيس لجنة الأمن والدفاع، استقالته من منصبه، دون الكشف عن تفاصيل وأسباب الاستقالة.

توالي الاستقالات وعمل عضو المجلس العسكري المستقيل الفريق الركن مصطفى بعدد من الوحدات منها الكلية الحربية والغربية، ولفترة طويلة عمل في الاستخبارات حيث شغل فيها إدارة الأمن العسكري ثم الأمن الوقائي إلى أن تولى منصب نائب المدير، ثم تسلم إدارة الاستخبارات خلفا للفريق جمال عمر عام 2017. وأدار العضو المستقيل

توالي الاستقالات وعمل عضو المجلس العسكري المستقيل الفريق الركن مصطفى بعدد من الوحدات منها الكلية الحربية والغربية، ولفترة طويلة عمل في الاستخبارات حيث شغل فيها إدارة الأمن العسكري ثم الأمن الوقائي إلى أن تولى منصب نائب المدير، ثم تسلم إدارة الاستخبارات خلفا للفريق جمال عمر عام 2017. وأدار العضو المستقيل ملف التفاوض مع الحركة الشعبية وعدد من الحركات المسلحة، وهو يُصنف من ذوي التوجهات الإسلامية داخل القوات المسلحة، وفقا لـ "العربية".



ويبدو أن الاستقالات ستتوالى في صفوف المجلس في ظل هذا التوتر ، فهذه ليست الاستقالة الأولى في صفوف المجلس الحاكم للبلاد من عزل الرئيس عمر البشير ، فسبق أن تقدم 3 من أعضاء المجلس باستقالاتهم ، وهم رئيس اللجنة السياسية الفريق أول ركن عمر زين العابدين، الفريق أول شرطة الطيب بابكر على قيد النظر، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب ، وتم قبول المجلس الاستقالة بعد أسبوع من تقديمها. يأتي ذلك وسط حالة من قلق والترقب تخيم حاليا على المشهد السياسي في السودان، خاصة مع تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة سرعة التوصل لاتفاق، وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.

لا نطمع في السلطة لا نطمع في السلطة وفي إطار تصاعد الخلافات بين طرفي المفاوضات، ناشد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد دقلو المعروف بحميدتي قوى الحرية والتغيير بقبول شراكة حقيقية مع المجلس. مؤكدا أن المجلس العسكري لا يطمع في السلطة، وإنما يسعى لضمان وإتمام عملية الانتقال السلمي للسلطة في البلاد. مشددا على أن المتظاهرين لم يكن بوسعهم إسقاط النظام دون تدخل الجيش. Advertisements كما شدد قائلا "إن الجيش هو الضامن الحقيقي للشعب السوداني إلى أن تقوم انتخابات حرة ونزيهة، عندها نطمئن ونمشي إلى ثكناتنا". مليونية المدنية مليونية المدنية ونتيجة تعثر المفاوضات ، دعا تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مشاركي قوى الحرية والتغيير اليوم الخميس إلى تسيير المواكب في ما أسماه " مليونية المدنية والبناء" نحو مقر الاعتصام بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. وطالب في بيان فجر الخميس "جماهير الشعب من كل الأحياء والفرقان والبلدات والمدن للخروج للشوارع وتسيير المواكب السلمية نحو ساحات الاعتصامات، أمام القيادة العامة للقوات المسلحة".

ويتوقع أن تتوجه المواكب إلى مقر الاعتصام من أجل المطالبة بتسليم مقاليد الحكم "لسلطة مدنية".

وبالتزامن مع ذلك أعلن المجلس العسكري رفع الحظر عن نشاط النقابات والاتحادات المهنية في البلاد. وبحسب بيان لجهاز إعلام المجلس العسكري فإن القرار شمل النقابات المهنية، والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي في السودان. إلا أن ذلك القرار لم يلق قبولا عند قوى التغيير، حيث رأى عضو وفد التفاوض عن قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين أحمد الربيع، أن تجمع المهنيبن يستنكر قرار فك تجميد النقابات و الاتحادات المهنية الذي أصدره المجلس العسكري الانتقالي. وذكر أن القرار جاء دون استشارة قوى إعلان الحرية والتغيير، مشيرا إلى أن المستفيد الأول من هذا القرار الكيانات الموالية لنظام الرئيس السابق عمر البشير، بحسب "سكاي نيوز".

وتولى المجلس العسكري السلطة في 11 أبريل بعد عزل البشير، مع تصاعد التظاهرات الغاضبة المطالبة الجيش بإجبار الرئيس على ترك السلطة.

ورغم تحرك المجلس العسكري للإطاحة بالبشير وإيداعه بالسجن مع رموز نظامه، إلا أن الاحتجاجات ظلت مستمرة، ومازال المعتصمون يرابطون أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، للمطالبة بنقل الحكم إلى حكومة مدنية.

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