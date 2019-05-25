هواوي تسعى لاقتراض مليار دولار بعد الضغوط الأمريكية

تسعى شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، لاقتراض مليار دولار في أول اختبار لها للحصول على تمويل، بعد القيود التي فرضتها الولايات المتحدة عليها مؤخراً، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية نقلا عن مصادر لم تسمها، إن الشركة الصينية تستهدف الحصول على قرض لمدة خمس سنوات.

وأصبحت "هواوي" حلبة رئيسية في النزاع التجاري بين بكين وواشنطن، وأدرجها البيت الأبيض في "القائمة السوداء"، بما يقيد تعامل الشركات الأمريكية معها.

ومؤخراً أدرج البيت الأبيض هواوي ضمن القائمة السوداء، مما يصعب على الأخيرة مواصلة التعامل مع الشركات الأمريكية.

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وأعلنت الصين أنها قدمت احتجاجات رسمية لدى الولايات المتحدة بعد منع هواوي من شراء السلع الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ إن بلاده ستتخذ خطوات لمساعدة شركاتها على تحسين قدرتها على التأقلم مع المخاطر.

وكانت "هواوي" قد وجهت انتقادات حادة للحكومة الأمريكية، بسبب ما وصفتها بأنها قيود مشددة على منتجاتها الواردة إلى أسواق الولايات المتحدة.‎‏

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الصين تشكل خطراً حقيقياً على الأمن القومي الأمريكي، مبدياً اعتقاده أن مزيداً من الشركات الأمريكية ستقطع علاقاتها مع هواوي تكنولوجيز.