160 دولارا زيادة لـ iPhone XS.. كيف تسبب ترامب في رفع أسعار آيفون؟

تقود قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن حربه التجارية مع بكين أسعار هواتف "آيفون" إلى ارتفاعات كبيرة الفترة المقبلة، ذلك في حال تنفيذ قراره بتوسيع التعريفات الجمركية على الواردات الصينية لتشمل 325 مليار دولار إضافية من البضائع التي لم تشملها العام الماضي، وفقا للعين الإخبارية.

ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية فإنه في 10 مايو الجاري، أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجمركية سترتفع من 10 ٪ إلى 25 ٪ على البضائع المستوردة من الصين.

وتعتمد أبل على سلسلة إمداد صينية لجميع منتجاتها، من أجهزة آيفون إلى أجهزة آيباد اللوحية وأجهزة ماك المكتبية.

وسيتم فرض تعريفة 25٪ على المكونات بدلاً من الأجهزة نفسها، لذلك يصعب حساب التأثير على أسعار التجزئة.

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مورجان ستانلي بنك الاستثمار الأمريكي، توقع في مذكرة بحثية له أن التعريفات الجديدة يمكن أن تضيف نحو 160 دولارا لتكلفة جهاز آيفون iPhone XS الصيني الصنع والذي يتوفر حاليا بسعر 963 دولارا.

ووفقا لصحيفة ميرور، يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تدفع الصين تكاليف الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، لكن الشركات التي تصدر سلعها من الصين هي المجبرة على دفع التعريفات.

لذلك يتعين على أبل أن تختار ما إذا كانت ستستوعب التكاليف وتضرب أرباحها، أو تقوم برفع أسعار الأجهزة الذكية، لكن ذكرت عدة تقارير إعلامية أن الشركة الأمريكية تحاول تقليل اعتمادها على الصين، وفكرت في نقل بعض الإنتاج إلى الهند أو البرازيل.

وبحسب شركة رأس المال Loup Ventures المختصة في مجال البحوث التكنولوجية، فإن أبل تدرس خيارات أخرى لكن الشركة الأمريكية لديها مخاوف لإيجاد وسيلة بديلة موثوقة لبناء الهواتف.