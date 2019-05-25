شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس فى الخليج.. انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والكويت 39 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم السبت، حيث تتزايد احتمالات سقوط الأمطارفى السعودية، والبحرين، بينما تنخفض درجات الحرارة فى الكويت، مع احتمالات هبوب رياح مثيرة للأتربة فى العديد من المناطق.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم ان يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران ،جازان ،عسير ،الباحة ومكة المكرمة ومرتفعاتها تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية ، الجوف ، حائل ، القصيم .

وسماء غائمة جزئياً الى غائمة على شمال وشمال غرب المملكة .

ودرجة الحرارة 40 درجة مئوية

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حار و رطب نسبيا نهارا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة، والعظمى 39 درجة مئوية

حار خلال النهار، ولكنه لطيف خلال الليل ودرجة الحرارة: العظمى 37 درجة مئوية

طقس حار مشمس على معظم أنحاء البلاد ودرجة الحرارة الكبرى تصل إلى 34 درجة مئوية .