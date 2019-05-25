شكرا لقرائتكم العراق: مقتل 3 إرهابيين في صلاح الدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 25 مايو 2019 - اخر تحديث في 24 مايو 2019 / 21:37

أعلنت بغداد اليوم الجمعة مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، في عملية مشتركة نفذتها أجهزة الأمن العراقية في مدينة صلاح الدين، ويأتي ذلك غداة ضبط مخازن صواريخ تابعه لداعش في محافظة ديالي.



ووفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، قُتل ثلاثة من عناصر داعش الإرهابي، اليوم الجمعة، في عملية أمنية مشتركة لقوات الحشد الشعبي بالتعاون مع طيران الجيش والاستخبارات شمال محافظة صلاح الدين. وأضاف البيان أن «قوات الحشد الشعبي وبالتعاون مع طيران الجيش واستخبارات صلاح الدين نفّذت عملية أمنية مشتركة في تلال مكحول قرب منطقة الزوية، عقب انفجار عبوتين ناسفتين قامت العناصر الإرهابية بزرعها وأسفرتا عن استشهاد امرأة ومسلح في الحشد». وأضاف أن «العملية أسفرت عن مقتل الدواعش الثلاثة الذين زرعوا العبوتين، فضلاً عن قيامهم بعمليات إرهابية أخرى استهدفت المدنيين والقوات الأمنية والحشد الشعبي».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت مساء أمس الخميس ضبط طائرة مسيّرة تستخدم لتحديد مسار طريق تهريب المشتقات النفطية في البصرة. وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن: «بعد ورود معلومات دقيقة من مفارز استخبارات نفط الجنوب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، تم ضبط صهريج محمل بمادة النفط الخام غربي محافظة البصرة». وأضاف أنه «تم أيضاً ضبط طائرة مسيّرة بداخل هذا الصهريج تستخدم لتحديد مسار طريق تهريب المشتقات النفطية».

وأعلنت قوات الرد السريع الخميس، العثور على مضافتين تابعتين لداعش الإرهابي تحتويان على صواريخ ومتفجرات في منطقة الداينية التابعة لمحافظة ديالى. وأكدت قوات الرد السريع في بيان أنه «بعد ورورد معلومات تفيد بوجود مضافات تابعة لعصابات داعش الإرهابية في منطقة الداينية، وبعد استحصال الموافقات القضائية والقانونية، تم تشكيل فريق عمل من قبل فرقة الرد السريع التي شرعت بالتحرك الى المكان، وعثرت على مضافتين تحتويان على كميات من المتفجرات والصواريخ».