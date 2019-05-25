شكرا لقرائتكم الزياني يهنئ قادة دول الخليج بالذكرى الـ 38 لقيام المجلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 25 مايو 2019 - اخر تحديث في 24 مايو 2019 / 21:37

رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، التهاني والتبريكات إلى قادة ومواطني دول المجلس، بمناسبة الذكرى الـ 38 لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تصادف في الـ 25 من شهر مايو الجاري.



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وأعرب الزياني في بيان صحافي اليوم (الجمعة)، عن فخر واعتزاز مواطني دول مجلس التعاون بالمنظومة، وما حققته من إنجازات مهمة، وصولاً إلى مزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دولها في جميع الميادين.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بما تحلى به قادة المجلس، «من حكمة بالغة وبصيرة نافذة مكنتهم من قيادة هذه المنظومة المباركة نحو أهدافها السامية النبيلة»، مثمناً ما يبذلونه من جهود مخلصة ودعم ومساندة «لترسيخ هذا الصرح العظيم الذي يجسد أسمى صور التآخي والترابط والتكاتف بين مواطني دول المجلس، الذين يتطلعون دائماً بعين الأمل والتفاؤل إلى المستقبل الزاهر المنشود، في ظل مجلس التعاون ومسيرته المباركة».

وأكد أن ما حققه مجلس التعاون من إنجازات متميزة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مكن المجلس من أن يصبح منظومة متماسكة وراسخة أمام أصعب التحديات التي واجهتها المنطقة، وحصنا منيعا لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والدفاع عن مكتسبات وإنجازات دوله ومواطنيه.

وأعرب الأمين العام عن اعتزازه بالمكانة الرفيعة المتميزة التي يحتلها مجلس التعاون على المستويين الإقليمي والدولي بما يقوم به من جهود حثيثة وإسهامات فاعلة لنصرة القضايا الإقليمية والدولية، وما له من حضور دائم ومساهمات إيجابية في مختلف المحافل الدولية لتقديم سبل الدعم والعون للدول الشقيقة والصديقة، ومن خلال مد جسور الصداقة والتعاون وتعزيز علاقاته الوطيدة الممتدة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية والمنظمات الإقليمية والدولية.