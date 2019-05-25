شكرا لقرائتكم مقتل إمام بتفجير في مسجد أفغاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول، إسلام آباد - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 25 مايو 2019 - اخر تحديث في 24 مايو 2019 / 21:37

قُتل إمام معروف وجُرح 16 مصلياً، بتفجير في مسجد في كابول.



وأعلن ناطق باسم وزارة الداخلية أن إمام المسجد سميع الله ريحان، وهو سنّي معروف نتيجة ظهوره التلفزيوني في برامج دينية، قُتل في التفجير الذي استهدف مسجد التقوى شرق العاصمة الأفغانية.

وعلى صفحة ريحان على «فيسبوك»، صور له الى جانب قوات أمن أفغانية، ما قد يشير الى معارضته حركة «طالبان».

وفي باكستان المجاورة، قُتل شخص وجُرح 10 آخرون، بتفجير في مسجد في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان. وأشار قائد الشرطة في كويتا عبد الرزاق شيما الى أن إمام المسجد «في حال حرجة».