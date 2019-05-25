شكرا لقرائتكم إدارة ترامب تتجاوز الكونغرس وتستعد لبيع السعودية والإمارات أسلحة بـ 7 بلايين دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب - | منذ 6 ساعات في 25 مايو 2019 - اخر تحديث في 24 مايو 2019 / 21:37

تستعدّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبيع أسلحة بقيمة نحو 7 بلايين دولار للسعوديّة والإمارات عبر تجاوز الكونغرس، بحسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الخميس.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ وزير الخارجيّة مايك بومبيو ومسؤولين كبار آخرين يدفعون الإدارة الأميركيّة للّجوء إلى بندٍ يتعلّق بحالات الطوارئ في قانون الأسلحة يُتيح لترامب منع الكونغرس من تجميد هذه المبيعات المعلّقة حاليًا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ونوّاب أميركيّين حاليّين وسابقين أنّ هذا الإجراء قد يُتّخذ في الأيّام المقبلة.

وردًا على سؤال وكالة فرانس برس، اكتفت وزارة الخارجيّة بالقول إنّها لا تُعلّق على أيّ مبيعات أسلحة محتملة «إلى حين إبلاغ الكونغرس رسمياً بها».