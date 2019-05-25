مايكروسوفت تزيل حاسب هواوي "MateBook X Pro" من متجرها

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة مايكروسوفت شركة مايكروسوفت

كتب - عاصم الأنصاري:

أصبحت "مايكروسوفت" أحدث شركة تتخذ موقفًا من شركة هواوي الصينية، ضمن سلسلة طويلة من شركات التكنولوجيا، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والتي تلتزم بالأمر التنفيذي الجديد للرئيس دونالد ترامب لتقييد شركات التكنولوجيا الصينية.

وسحبت "جوجل" ترخيص "أندرويد" من الشركة الصينية خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن "مايكروسوفت" ظلت صامتة بشأن كونها ستمنع الشركة الصينية من الحصول على تراخيص "ويندوز"، رافضة تقديم أي بيان حول موقفها.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، يعتبر حاسب هواوي المحمول "MateBook X Pro" واحدًا من أفضل أجهزة الحاسب المحمولة التي تعمل بنظام "ويندوز"، المتوفر في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، لكن بدون ترخيص ويندوز، فإنه لن يكون بديلًا لحاسب MacBook Pro من آبل، أو HP Specter x360، أو Microsoft Surface.

ويبدو أن "مايكروسوفت" قد توقفت عن بيع حاسب هواوي "MateBook X Pro" في متجرها عبر الإنترنت، بعد أن منعت إدارة الرئيس دونالد ترامب الموردين الأمريكيين من بيع التكنولوجيا إلى "هواوي".

واختفت صفحة منتج "MateBook X Pro" بشكل غامض، ولا يؤدي البحث عن أجهزة هواوي إلى ظهور أي نتائج في متجر مايكروسوفت، لكن ما يزال بالإمكان العثور على الصفحة من خلال النسخة المخبأة من محرك بحث جوجل Google Cache، مع تعيين تاريخ البحث خلال الأسبوع الماضي.

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وقد يؤثر حظر "مايكروسوفت" المحتمل لنظام "ويندوز" على حلول خوادم هواوي، وتعمل كل من مايكروسوفت وهواوي على حل سحابي مختلط لمجموعة Microsoft Azure، باستخدام خوادم هواوي المعتمدة من مايكروسوفت.

وتطور "هواوي" في السنوات الأخيرة بدائل لكل من "ويندوز" و"أندرويد"، لكن ليس من الواضح مدى تطور أنظمة التشغيل هذه، وكان ريتشارد يو Richard Yu، المسؤول التنفيذي لشركة هواوي قد كشف مؤخرًا عن أن الشركة تفضل العمل مع أنظمة جوجل ومايكروسوفت.

وحصلت هواوي على فترة سماح مدتها 90 يومًا من وزارة التجارة الأمريكية تسمح للموردين الأمريكيين مواصلة توفير التحديثات لهواتف هواوي العاملة بنظام أندرويد، والحفاظ على استمرار تشغيل الشبكات والمعدات الحالية.

لكن من الواضح أن فترة السماح هذه لا تنطبق على تراخيص ويندوز لأجهزة الحاسب المحمولة، ولم يتم استثناء منتجاتها من الحاسب.

وأعلنت هواوي أنها ستبيع في الوقت الحالي أجهزة الحاسب المحمولة العاملة بنظام ويندوز الموجودة لدى شركاء هواوي للبيع بالتجزئة، كما ستواصل أيضًا تقديم تحديثات الأمان، وخدمات ما بعد البيع للمنتجات.