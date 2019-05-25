شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية: مصرع وإصابة 11 شرطيا إثر انقلاب زورق لخفر السواحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية مصرع شرطي، وإصابة عشرة آخرين، إثر انقلاب زورق تابع لادارة خفر السواحل بمركز الصبية.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في وزارة الداخلية الكويتية - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - إن بلاغا ورد بانقلاب زورق تابع لإدارة خفر السواحل، مشيرة إلى أنه تم التعامل الفوري مع البلاغ من قبل الإنقاذ البحري وخفر السواحل.

وأضافت أن عمليات الإنقاذ أسفرت عن انتشال 10 أفراد من طاقم القارب تعرضوا لاصابات متفرقة، وكذلك انتشال جثمان الشرطي عبدالله الفيلكاوي، موضحة أنه تم نقلهم جميعا لمركز الصبية.

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن الجهات المعنية فتحت تحقيقا فوريا لاتخاذ كافة الإجراءات، والوقوف على أسباب الحادث.