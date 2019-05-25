شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم فى منطقة غور الأردن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اندلع حريق ضخم في منطقة غور الأردن، فيما تحدثت أنباء عن امتداده إلى داخل الأراضي الأردنية ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
وقال الدفاع المدني الأردني، إن رجال الإطفاء في مديرية غرب أربد والبلقاء وبالتعاون مع وزارة الزراعة وسلطة وادي الأردن وبلدية الشونة الشمالية تعمل على معالجة الحريق على امتداد الشريط الغوري.
وذكرت مصادر أردنية أن الحرائق في الشريط الغوري هي امتداد لحرائق نشبت في الجانب الفلسطيني خلال الأيام القليلة الماضية.
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