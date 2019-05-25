الكويت تستنكر وتدين بشدة الانفجارين الذين استهدفا مسجدين فى باكستان وأفغانستان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الكويت عن استنكارها وادانتها الشديدة للانفجارين الذين استهدفا مسجدين في باكستان وأفغانستان.
وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مساء اليوم الجمعة، برقية عزاء إلى الرئيس الباكستاني عارف علوي، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الانفجار، الذي وقع بمسجد في مدينة كويتا والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.
كما بعث أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، برقية عزاء مماثلة إلى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، أعرب فيها عن خالص تعازيه، وصادق مواساته، بضحايا انفجار قنبلة داخل مسجد في العاصمة كابول، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.
كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيات عزاء مماثلة الى الرئيسين الباكستاني والأفغاني.
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