أبناء الأمير سلطان بن عبد العزيز يعقدون اجتماعهم السنوي في جدة

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عقد أبناء الأمير سلطان بن عبد العزيز، أمناء "سلطان الخيرية"، اجتماعهم السنوي الثالث والعشرين في قصر الخالدية في جدة، وتداولوا في المشاريع التي تنفذها المؤسسة.

"الخليج 365" من الرياض: عقد مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية الأربعاء اجتماعه الثالث والعشرين، برئاسة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وبحضور أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أبناء الأمير الراحل سلطان بن عبد العزيز بقصر الخالدية بجدة، ويفوق عددهم ثلاثين ابنًا، من دون الأحفاد.

نجاح البرامج

في بداية الاجتماع، ألقى الأمير خالد بن سلطان كلمة قال فيها: "تم بعزم سواعد القائمين على شؤون المؤسسة، تحقيق نجاح البرامج النوعية الخمسة وتطويرها، ويُسْر الأداء المالي في رشد وكفاءة، وإعداد القوائم المالية الموحدة بالأسلوب الصحيح، طبقًا لتوجيهات المجلس فضلًا عن إدارة فروع المؤسسة الثلاثة الصندوق الخيري لمعالجة المرضى، وبرنامج ميديونت، ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية إدارة صحيحة شفافة".

ثمن الأمير خالد بن سلطان جهود أمناء المؤسسة في زيادة الجهد والتفاني في العمل وتحقيق التقدم المنشود، بما يحقق أهداف ورسالة مؤسسها الأمير سلطان بن عبدالعزيز، الحاضر الغائب.

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وعرض مجلس أمناء المؤسسة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، والتي شملت إنجازات المؤسسة خلال العام الماضي.

دعم العربية

نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن الأمير فيصل بن سلطان، الأمين العام للمؤسسة، قوله إن المؤسسة قامت على خير من رجل الخير، وستستمر في عمل الخير، مشددًا على أن برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم اللغة العربية في اليونيسكو بدأه الأمير سلطان خلال زيارته لفرنسا، "عندما لمس الحاجة إلى تعزيز هذا العمل الكبير في الحفاظ على اللغة العربية وإدراجها كلغة معتمدة في منظمة اليونيسكو، والعمل جارٍ على أن يستمر هذا العمل ويتطور بمشاركة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الأخرى ".

ولفت الأمير فيصل بن سلطان إلى أن المؤسسة انتهت من التصاميم والتصور المبدئي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية في المنطقة الغربية في جدة/ والتي سيتم تحديد مكانها، معربًا عن شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وأمانة محافظة جدة، لما يقدمونه من مساعدة في ايجاد المكان المناسب لإقامة المدينة الطبية.

مستمرون

كما ثمن الأمير فيصل بن سلطان حرص أعضاء مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، أبناء الأمير سلطان بن عبد العزيز، على استمرار تقديم خدماتها في فروعها المختلفة بما يحقق أهداف ومجالات عمل المؤسسة ورؤيتها ورسالتها لدعم التنمية الاجتماعية والإنسانية.

وفي شأن مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القران الكريم والحديث النبوي لدول آسيان والباسفيك، شكر الأمير فيصل بن سلطان الحكومة الإندونيسية والقائمين عليها لما تحظى به مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والحديث النبوي من اهتمام ورعاية خاصة من الرئيس الإندونيسي ونائبه، برعايتهما لهذه المسابقة في كل عام.