شكرا لقرائتكم خبر عن المصالحة الروسى: المسلحون يعدون سيارات مفخخة لاختراق دفاعات الجيش السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء فيكتور كوبتشيشين، أن احتمال قيام المسلحين باستخدام المواد السامة لتوجيه الاتهام إلى قوات الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية لا يزال مرتفعا ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية للانباء .

وقال كوبتشيشين في إحاطة إعلامية "لا يزال هناك احتمال كبير بأن الجماعات المسلحة غير الشرعية ستنظم استخدام المواد السامة من أجل اتهام القوات الحكومية السورية لاحقا باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين".

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وفي سياق متصل أضاف كوبتشيشين "تلقينا معلومات حول تجهيز قادة التشكيلات الإرهابية من سيارتين إلى أربع سيارات مفخخة يقودها انتحاريون من أجل اختراق دفاعات القوات السورية".

وأشار إلى أن الجماعات المسلحة غير الشرعية تنقل التعزيزات والأسلحة والمعدات العسكرية إلى منطقة قرية كفر نبودة في محافظة حماة. وشدد كوبشيشين على أنه خلال يومين وصل بالفعل أكثر من 800 مسلح وسبع دبابات على الأقل وثلاث مركبات قتالية للمشاة و15 شاحنة صغيرة مزودة برشاشات ثقيلة إلى الجنوب الغربي من منطقة التصعيد بإدلب.

وكان الجيش السوري قد بدأ مؤخرا عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي المتاخم لمحافظة إدلب، تمكّن خلالها من استعادة عدد من البلدات والتلال الاستراتيجية، أهمها مزرعة الراضي والبانة الجنابرة، وتل عثمان، التي مهدت للسيطرة على كفر نبودة وقلعة المضيق، المنطقتين الاستراتيجيتين.