شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يتظاهرون وسط كربلاء ويطالبون بإبعاد الحرب الإقليمية عن العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظاهر المئات من أهالي محافظة كربلاء بالعراق، امس الجمعة، وسط المحافظة للمطالبة بإبعاد الحرب الإقليمية عن العراق. وقال مصدر عراقي، في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن المئات من أهالي كربلاء تظاهروا وسط المدينة. وأضاف المصدر أن المتظاهرين طالبوا بإبعاد الحرب الإقليمية عن العراق وإبداء السلام للمنطقة الشرق الأوسط.

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