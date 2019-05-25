الترجى يعود بتعادل ثمين أمام #الوداد فى نهائى #دورى_أبطال_أفريقيا

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صحيفة الخليج الإلكترونية
تعادل الوداد المغربى مع ضيفه فريق الترجى التونسي بنتيجة 1 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت على ملعب “الأمير مولاى عبد الله”، فى ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا.
أنهى الترجى الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف سجله الإيفوارى كوليبالى فى الدقيقة 44 من زمن اللقاء، بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس الوداد ليضعها فى المرمى.
وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ألغى الحكم المصرى جهاج جريشة هدف لفريق الوداد المغربى سجله أيوب العملود، ولكن تقنية الفيديو “الفار”، رفضت احتساب الهدف.
وفى الشوط الثانى طرد جهاد جريشة حكم المباراة إبراهيم النقاش قائد فريق الوداد فى الدقيقة 49 من زمن اللقاء، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.
ونجح الشيخ إبراهيم كومارا فى خطف هدف التعادل لفريق الوداد فى الدقيقة 79 من زمن اللقاء، من ضربة رأسية قوية فشل حارس الترجى فى التصدى لها.
جدير بالذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين سوف يقام يوم الجمعة المقبل، على ملعب “رادس”، معقل الفريق التونسي.
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