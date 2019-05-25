مساجد المغرب تمحو أمية 3 مليون شاب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ساهمت المساجد في المغرب في محو أمية نحو 3 ملايين شاب منذ 2000 عندما طبقت الخطة الوطنية لمواجهة الأمية في البلاد.

وقدم وزير الأوقاف والشئون الإسلامية أحمد التوفيق، هذه البيانات الجمعة، حين رافق الملك محمد السادس في فاعلية بالدار البيضاء منح فيها جوائز لأفضل طلاب في هذا البرنامج في العام الدراسي الماضي.

وأوضح الوزير في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (ماب) الرسمية، أن برامج محو الأمية تذاع مرتين يومياً في قناة محمد السادس التي تمثل إحدى القنوات الأكثر مشاهدة وعبر الموقع الالكتروني لوزارة الأوقاف.

وأضاف أن هدف البرنامج محو أمية 4.5 مليون شخص بحلول 2021، موضحاً أن 300 ألف سجلوا انفسهم في الدورة الحالية.

وتؤثر محو الأمية على 32% من السكان ممن تزيد أعمارهم عن 10 أعوام وتؤثر بشكل أكبر على النساء منها على الرجال والريف عن الحضر.