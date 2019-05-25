قرقاش: وحدة الصف ضرورة في هذه الظروف الدقيقة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، بالمبادرة السعودية والدعوة لقمة خليجية وأخرى عربية، مؤكداً أن وحدة الصف وتنسيق المواقف ضرورة في هذه الظروف الدقيقة، وأن المملكة العربية السعودية مؤهلة للقيام بهذا الدور، بما تملكه من رصيد عربي ودولي.

وقال قرقاش على توتير: «المبادرة السعودية بالدعوة لقمة خليجية وأخرى عربية، تحرك دبلوماسي مهم بامتياز، وحدة الصف وتنسيق المواقف ضرورة في هذه الظروف الدقيقة، والرياض بما تملكه من رصيد عربي ودولي مؤهلة للقيام بهذا الدور، الموقف الخليجي والعربي له ثقله وعلينا توثيقه».

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