«منّا لكم» مبادرة لدعم الأسر المتعففة بعجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أطلق الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، مبادرة «منّا لكم»، التي تأتي بالتعاون بين وزارة تنمية المجتمع ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان وهيئة الأعمال الخيرية ومؤسسة حميد بن راشد الخيرية، وتستهدف توفير الاحتياجات الرئيسية من الأدوات الكهربائية والمنزلية ل 67 أسرة متعففة في عجمان، من مستفيدي الضمان الاجتماعي في الوزارة.

حضر الإطلاق الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس هيئة الأعمال الخيرية، والشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المديرة العامة لمؤسسة حميد بن راشد الخيرية، وحصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وعبدالرحمن النعيمي المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط،

وأبدى الشيخ راشد بن حميد النعيمي إعجابه بفكرة المبادرة التي تلبي الاحتياجات المادية للأسر، وتعزز الإحساس المعنوي بمزيد من السعادة والسرور لدى أفراد المجتمع، مؤكداً أهمية تلمّس احتياجات المواطنين والوصول إلى متطلباتهم والمبادرة الدائمة بتوفيرها، ترجمة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وأكدت حصة بنت عيسى بوحميد حرص حكومتنا الرشيدة الذي تترجمه على أرض الواقع وزارة تنمية المجتمع بجهودها ومبادراتها التنموية.