صابرين: الكوميديا فرصة للتمرد على أدواري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تعود النجمة المصرية صابرين إلى شاشة التلفزيون بعد فترة غياب طويلة، في دور ميرفت بالمسلسل الكوميدي «فكرة بمليون جنيه» بمشاركة عدد من نجوم الكوميديا الشبان، مثل علي ربيع وكريم عفيفي وسهر الصايغ، إلى جانب النجم الكبير صلاح عبد الله.

عن سبب عودتها في عمل كوميدي بعد مشاركتها قبل ذلك في أعمال رمضانية مثل «شيخ العرب همام» مع النجم الكبير يحيى الفخراني، ومدى رضاها عن التجربة، تتحدث صابرين في الحوار التالي.

* لماذا اخترتِ مسلسلاً كوميدياً في رمضان هذا العام؟

- المصادفة هي التي قادتني لهذا المسلسل، إذ كنت أحضر ذات مساء عرضاً لفرقة «مسرح مصر» ولاحظت مدى التفاعل الكبير بين الجمهور، وهؤلاء الكوميديانات الجدد، لذلك عندما عرض عليّ المخرج وائل إحسان المشاركة في المسلسل وافقت على الفور، ولم أتردد في قبول الشخصية، لأنني فعلاً كنت أفكر في تقديم عمل كوميدي.

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* وهل وجدت نفسك في الكوميديا؟

- منذ فترة وأنا أفكر في التنوع، وتغيير جلدي الفني، ووجدت في هذا المسلسل فرصة للخروج من نمط الأدوار القديمة التي قدمتها، ومعظمها مركبة، وأنا سعيدة بالعمل وسط هؤلاء الشبان في مسلسل يقدمني في شكل جديد، وكوميديا مباشرة.

* لكن، ألم يزعجك الماكياج خصوصاً أنك تقدمين دور الأم في المسلسل؟

- مشكلة الماكياج الحقيقية في صعوبته، حتى أكون قريبة الشبه بالفنان علي ربيع، لأنني أقوم بدور أمه، واستلزم ذلك اختيار «باروكة» معينة، إلى جانب أسلوب معين في الملابس، وهذا الشكل اتفقنا عليه مع المخرج وائل إحسان.

* كيف تقيمين ردود الأفعال حول المسلسل حتى الآن؟

- جيدة جداً، وأرى ذلك في عيون الناس الذين يقابلونني ويثنون على المسلسل، وبالنسبة لي فأنا دائماً ما أجتهد وأعمل بضمير أولاً، في كل عمل أقدمه، وبعد بداية عرض المسلسل حقق نجاحاً أكثر مما توقعت، واستقبلت ردود أفعال الجمهور بفرحة كبيرة.