شكرا لقرائتكم خبر عن طالب بريطاني يترك الدراسة ليحترف «فورتنايت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين
بتشجيع من والدته، ترك الطالب البريطاني بنجي فيش، (15 عاماً) مدرسته، وغادر الصفوف الدراسية ليتفرغ لاحتراف الألعاب الإلكترونية، خاصة «فورتنايت» التي نجح في جني مكاسب مادية منها وصلت إلى 25 ألف جنيه استرليني خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأصبح مؤهلاً للمنافسة ضمن كأس العالم للعبة التي يبلغ مجموع جوائزها 23 مليون استرليني، وتجرى منافساتها في نيويورك يوليو/ تموز المقبل.
ونجح فيش في تطوير مهاراته كلاعب محترف ل»فورتنايت» منذ بدء ممارستها العام الماضي، وبلغ مجموع ما حصده نحو 50 ألف استرليني، وتم تصنيفه بين أفضل 15 لاعباً على مستوى العالم، الأمر الذي منحه شهرة واسعة كانت كافية لاجتذاب أكثر من 150 ألف مشترك لقناته على «يوتيوب»، و120 ألف متابع على Twitch
وعندها اقترحت عليه والدته ترك المدرسة، والتركيز على احتراف الألعاب الإلكترونية.
ونقلت «ديلي ميل» عن فيش «لم تعتقد أمي في البداية أنني سأكون متفوقاً في اللعبة التي استحوذت على اهتمامي، وبدأت بممارستها ساعات طويلة حتى في المدرسة، وكان أول مبلغ أفوز به 10 آلاف استرليني، ونجحت في تطوير مهاراتي فيها بشكل سريع حتى أصبحت أحد أفضل اللاعبين في أوروبا».
وأضاف «بدأت التفكير الجدي في التخلي عن الدراسة بعد توقيعي كلاعب محترف من قبل «NRG e Sports» الذي يعد أحد أفضل فرق الرياضات الإلكترونية على الإنترنت. وأشار فيش إلى أنه يعتزم استكمال دراسته منزلياً بعد نهاية منافسات كأس العالم ل «فورتنايت»، مؤكداً أنه يرى مستقبله في احتراف الألعاب الإلكترونية.
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