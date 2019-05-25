30 قتيلاً وجريحاً بانفجارين في مسجدين بباكستان وأفغانستان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 35 آخرون في انفجارين استهدفا مسجدين في باكستان وأفغانستان.

فقد قتل شخصان وأصيب 15 آخرون بانفجار وقع أمس الجمعة في مسجد بمنطقة بشتون آباد في مدينة كويتا، عاصمة بلوشستان، أكثر المحافظات غير المستقرة في باكستان.

وقال قائد شرطة كويتا عبدالرزاق شيما لفرانس برس، إن انفجارا وقع داخل مسجد رحمانية أثناء صلاة الجمعة، وأن 15 شخصاً أصيبوا بجروح ولدينا قتيلان، مضيفاً أن ثلاثة من المصابين، بينهم إمام المسجد «في حالة حرجة».

ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع قبيل صلاة الجمعة، خلال شهر رمضان.

وفقاً للتقارير الأولية، فقد حطم الانفجار نوافذ المنازل القريبة. ولم يتم بعد تحديد طبيعة الانفجار.

وكويتا هي عاصمة بلوشستان، أكبر وأفقر محافظات باكستان على الحدود مع إيران وأفغانستان، وتشهد أعمال عنف يرتكبها انفصاليون وجماعات متطرفة.

وفي أفغانستان وقع انفجار في مسجد بالعاصمة كابول خلال صلاة الجمعة أسفر عن مقتل ثلاثة بينهم رجل دين كبير وإصابة 20 على الأقل. ووقع الانفجار في وقت تجمع فيه العشرات للصلاة. وقال مسؤول إن عدد القتلى قد يرتفع. وقال فردوس فرامارز المتحدث باسم الشرطة إن المتفجرات زرعت على ما يبدو قرب منبر مسجد التقوى.

ورجل الدين القتيل سميع الله ريحان كان مؤيدا للحكومة الأفغانية التي يحاول مقاتلو حركة طالبان إسقاطها. كما أنه عضو في مجلس علماء أفغانستان وهو أعلى هيئة دينية في البلاد. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن حركة طالبان ومقاتلي داعش دأبوا على تنفيذ هجمات في كابول.(وكالات)