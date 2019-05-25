حمدان بن زايد: مبادرات عام التسامح تؤكد عالمية رسالة الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مبادرات «عام التسامح» تجسد رؤية الإمارات في نشر القيم الإنسانية والحضارية الفاضلة، وتؤكد عالمية الرسالة التضامنية التي تضطلع بها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تجاه شعوب العالم كافة.

وقال سموه خلال ترؤسه بمقر الهلال الأحمر الجديد بأبوظبي اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثاني للعام الجاري إن الدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتعزيز مجالات التضامن مع الشعوب الأخرى عبر الهلال الأحمر الإماراتي وضع الهيئة في مكانة متقدمة ضمن المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية.

وأشار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى أن الهيئة عملت منذ مطلع هذا العام على تفعيل الخطط والاستراتيجيات وتبني المبادرات التي تفي بأهداف «عام التسامح» وتلبي تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز صرح الإمارات الإنساني.

ونقل سموه لأعضاء المجلس تقدير قيادة الدولة الرشيدة للدور الرائد الذي تضطلع به الهيئة في المجالات التنموية والإنسانية وإغاثة المنكوبين وإيواء المشردين في مناطق النزاعات والكوارث، مشيراً في هذا الصدد إلى جهود الهيئة الحالية في عدد من الساحات المختلفة.

وأشاد سموه بالدور الذي يضطلع به مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر في توجيه مسيرة الهيئة نحو المزيد من التجويد في الأداء و التميز في العطاء.. وقال سموه «إن ما وصلت إليه الهيئة من ريادة وتميز في مجالات العطاء الإنساني الرحبة ستظل دافعاً لنا جميعاً لتقديم المزيد من الجهود خدمة للبشرية وتحقيقاً لتطلعاتها المشروعة في العيش الكريم».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية المسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتق الهيئة في ظل التحديات الإنسانية الراهنة على الساحة الدولية، لافتاً إلى أن تلك التحديات فرضت أسلوباً جديداً في العمل والحركة لتلبية متطلبات العمل الإنساني المتزايدة بسبب الأحداث التي تشهدها العديد من المناطق الملتهبة حول العالم.

وشدد سموه على أن الهيئة ظلت تتابع عن كثب المتغيرات على الساحة الإنسانية الدولية وتعمل على مواكبتها عبر الخطط الناجعة والاستراتيجيات التي تعزز مكانة الدولة الرائدة في المجال الإنساني.

وناقش اجتماع مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر بحضور الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام ونوابه، العديد من المحاور التي تعزز مسيرة الهيئة مستقبلاً وتفعل آلياتها للنهوض بالعمل الإنساني إلى آفاق أرحب وترقية مجالاته المختلفة.

واطلع مجلس الإدارة على تقارير قدمها الأمين العام للهيئة عن جهود الهيئة الإنسانية وعملياتها الإغاثية ومشاريعها التنموية للاجئي الروهينجا في بنجلاديش وبرنامج الاستجابة لصالح المتضررين من إعصار «إيداي» في كل من زيمبابوي وموزمبيق ومالاوي.

كما اطلع مجلس الإدارة على سير البرامج الرمضانية للهيئة في حوالي 83 دولة حول العالم والتي شهدت توسعاً كبيراً في عام التسامح ومن المقرر أن يستفيد منها مليون و435 ألفاً و966 شخصاً في تلك الدول. ووقف المجلس على سير برامج رمضان داخل الدولة والتي تتضمن إفطار صائم وزكاة الفطر وكسوة العيد التي يستفيد منها 575 ألف شخص على مستوى الدولة منهم 477 ألف شخص يستفيدون من برنامج إفطار صائم خلال الشهر.. فيما يستفيد 44 ألفاً و860 شخصاً من المير الرمضاني الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الرئيسية للأسر المتعففة وأصحاب الحاجات إلى جانب 53 ألفاً و215 شخصاً يستفيدون من زكاة الفطر.

إلى ذلك اطلع مجلس الإدارة على تقرير مفصل حول مبادرات الهيئة على الساحة المحلية خلال الأشهر الماضية من العام الجاري واستعرض نتائج حملة الدعم والمساندة الشاملة التي نفذتها الهيئة مؤخراً في منطقتي القوع والوقن في منطقة العين ضمن جهودها لتعزيز دورها على الساحة المحلية وتوسيع مظلة المستفيدين من خدماتها على مستوى الدولة واستفاد من الحملة 8 آلاف و415 فرداً في المجالات الصحية والغذائية والمساعدات الإنسانية الأخرى. (وام)