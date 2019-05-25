كندة حنا: «ممالك النار» تجربة درامية ممتعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: سيد محمود

انتهت النجمة السورية كندة حنا من تصوير مشاهدها في المسلسل التونسي التاريخي «ممالك النار»، مؤكدة أنه يعرض عقب شهر رمضان على منصة «نتفليكس»، وأن الحوار سيترجم إلى عدة لغات.

وقالت حنا ل«الخليج»: العمل في مسلسل «ممالك النار» كان ممتعاً جداً على الصعد كافة، ابتداء من الشركة المنتجة «جينو ميديا» التي وفرت الإمكانات؛ ليخرج بالصورة المبهرة، وهو عمل تاريخي ممتع يكشف تفاصيل فترة مهمة من حكم المماليك.

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وخصت حنا النجم خالد النبوي بالتحية، مؤكدة أنه فنان بمعنى الكلمة، شديد الالتزام، قارئ للتاريخ ومثقف جداً، وقالت: أفادني بثقافته التاريخية كثيراً في أثناء التصوير، ويحترم عمله جداً، كنا معاً في الكواليس، ودائماً نتابع معاً كل مشهد؛ حيث جمعتنا مشاهد عدة، وأجرينا معاً البروفات، وحرصنا على معرفة أدق التفاصيل.

وأشادت حنا بالمخرج العالمي البريطاني بيتر ويبر، مؤكدة أنه كان حريصاً على التعامل مع فريق العمل بسلاسة، ودون ملل من كثرة البروفات أو طول ساعات التصوير.

يتناول المسلسل التاريخي «ممالك النار» الحقبة الأخيرة لدولة المماليك، وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية. والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الدراما العربية، خاصةً من سوريا ومصر منهم، إلى جانب كندة حنا وخالد النبوي، عبد المنعم عمايري، ومنى واصف، وفتحي الهداوي، وهو آخر أعمال النجم الراحل محمود الجندي.

ويركز المسلسل الذي تدور أحداثه في 15 حلقة فقط على ما حدث في العالم العربي منذ معركة «جالديران» التي وقعت بين الدولة العثمانية بقيادة السلطان العثماني سليم الأول والدولة الصفوية في إيران، وانتهت بهزيمة الصفويين، ثم معركة «مرج دابق» بين الدولة العثمانية ودولة المماليك بقيادة السلطان قنصوة الغوري، والتي هزموا فيها.