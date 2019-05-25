20 مليوناً حصيلة تبرعات «من الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينجا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: آية الديب - منى البدوي

أطلقت الدولة عصر أمس الجمعة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، جمع التبرعات لحملة «من الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينجا»، وذلك عبر بث تليفزيوني مباشر على المحطات التليفزيونية المحلية.

وتبرعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر بمبلغ عشرة ملايين درهم لصالح الحملة.

وتبرع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمبلغ 5 ملايين درهم لصالح الحملة.

وجمعت الحملة التي تم بثها تلفزيونياً لمدة ثلاث ساعات (من الرابعة عصرا وحتى السابعة مساء) 5 ملايين و200 ألف درهم، منها أربعة ملايين من فاعلة خير، كما تبرع وقف «برج الخير» للدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمبلغ مليون درهم وتبرع «شرف دي جي» بمبلغ 200 ألف درهم.ليصل إجمالي ماتم جمعه إلى 20 مليوناً وأكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن الحملة التي تطلقها بالتعاون مع 20 منظمة إنسانية وطنية لمدة أسبوعين ستستمر من خلال جمع التبرعات عبر قنواتها المختلفة، لرفع المعاناة عن نحو1.2 مليون لاجئ منهم 720 ألف طفل و240 ألفاً من النساء و48 ألفاً من كبار السن.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن تداعيات أزمة الروهينجا خلفت واقعاً إنسانياً صعباً في جميع مجالات الحياة الضرورية للاجئين، ونحن الآن بصدد مرحلة جديدة من جهود الاستجابة الإنسانية الإماراتية تجاههم، وتأتي استكمالاً للمراحل السابقة ومواكبة لحجم التحديات الناجمة عن تفاقم أوضاع اللاجئين وتصاعد وتيرة أزمتهم، لذلك تم عمل تحالف إنساني إماراتي تشارك فيه منظمات وهيئات إماراتية تعمل في المجال الإنساني والتنموي لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في إحداث نقلة نوعية في الجهود المبذولة للحد من تفاقم معاناة اللاجئين وتعزيز قدرتهم على تجاوز ظروفهم الراهنة. وبدأت هيئة الهلال الأحمر جمع التبرعات عبر مندوبيها المنتشرين على مستوى الدولة، كما أرسلت الهيئة عبر مختلف شركات الاتصالات رسائل نصية إلى أفراد المجتمع تفيد بإطلاق الحملة وتدعوهم للمشاركة فيها لدعم نساء وأطفال الروهينجا.

فيما تفاعل أهالي مدينة العين مع حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا والتي جاءت بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني وفي عام التسامح وشهر رمضان المبارك، حيث شهدت مواقع استقبال التبرعات إقبالا واسعا من قبل جميع أفراد المجتمع الذين هبوا لتقديم المساعدات المادية والعينية لمستحقيها من المضطهدين في الروهينجا.

وقال سالم الريس العامري، مدير فرع الهلال الأحمر بمدينة العين: تم الاستعداد مسبقا لحملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا، من خلال تخصيص 45 موقعا لجمع التبرعات تغطي مختلف أرجاء مدينة العين، كما تم توفير سيارات لنقل التبرعات المادية والعينية التي يتم استلامها في مركز الجيمي مول والعين مول التجاريين.

وذكر محمد خميس الكعبي، كبير المتطوعين بالهلال الأحمر في مدينة العين، أن الحملة التي جاءت بناء على تعليمات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شهدت تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين وجميع فئات المجتمع المحلي خاصة أنها انطلقت في يوم زايد للعمل الإنساني، مشيرا إلى أن المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ترك لنا إرثا كبيرا بالدولة، وفي هذا اليوم نجد تفاعلا كبيرا لدعم هذه الشريحة المضطهدة على مستوى العالم، وسيجد هؤلاء المضطهدون، دعما كبيرا من أهل الكرم والخير الذين ترعرعوا على أرض زايد الخير وفي ظل قيادة رشيدة تسعى دوما لمد يد العون للآخرين في مختلف دول العالم.

تفاعلت براعم الخير على أرض الخير مع حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا حيث استقبلت مراكز التبرعات عددا كبيرا من الأطفال الذين قدموا مع ذويهم بالمبالغ المالية المدخرة لديهم من مصروفاتهم الشخصية للتبرع بها لصالح الحملة.

وقدم الطفل حمد سالم العامري البالغ من العمر 13 سنة حصالته الخاصة لمركز التبرع في مركز الجيمي مول التجاري، مشيرا إلى أنه في يوم زايد للعمل الإنساني قرر التبرع بكل ما ادخره من أموال عن روح المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، داعيا الله، عز وجل، أن يجعل ما قدمه من تبرع خالصا لوجه الله تعالى في ميزان حسنات الوالد الشيخ زايد الذي أسس لنا دولة نفاخر بإنجازاتها وعطائها اللا محدود لكل محتاج.