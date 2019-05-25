43 برنامجاً دينياً على قنوات «الشارقة للإذاعة والتلفزيون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعدت قنوات وإذاعات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون 43 برنامجاً دينياً خلال شهر رمضان المبارك، تتناول مختلف المواضيع والقضايا التي تهتم بالدين الإسلامي الحنيف، وتسلط الضوء على دوره الحضاري وقيمه الإنسانية الرامية إلى نشر رسائل التعاون والخير والشعور بالآخر والسلام والتسامح، كما تضم باقة منوعة من العلوم والمعرفة التي تهم شريحة واسعة من الجمهور.

وتقدم شاشة تلفزيون الشارقة، ثمانية برامج تتنوع بين الوثائقي والتاريخي والسردي، هي «معالم نبوية»، و«ورقات»، و«فتاوى»، و«في رحاب سورة» والجزء الرابع من «مآذن»، إلى جانب المسلسل الكرتوني «هذا هو الإسلام»، وبرنامج «حكيم سليمان».

وتحتفي إذاعة الشارقة بالشهر الفضيل عبر ثمانية برامج، الأول متخصص بالإفتاء ويحمل عنوان: «شريعة النور»، ويتناول «أطايب الكلام» مختارات من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، كما يقدم «سيرة صحابي»، عدداً من سير الصحابة. وتقدم الإذاعة «كنوز نبوية»، و«هذا خلق الله»، و«هذا الحبيب»، و«كيف نتدبر القرآن»، «الختمة الرمضانية».

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وتقدم «إذاعة القرآن الكريم، 16 برنامجاً دينياً وتلاوات حصرية وختمات يومية، كما تبث عبر مواقعها على وسائل التواصل الاجتماعي، تلاوات جديدة مصورة، وفقرات دينية منوعة، ومسابقة قرآنية أسبوعية، إلى جانب بعض المشاهد التمثيلية الدينية، التي تقدم رسائل توعوية ودينية إيجابية.

وتقدم الإذاعة «آية وعبرة»، و«السور القرآنية» في جزئه الثاني، و«الرحمة المهداة»، و«فضائل الأعمال»، و«روح الآيات»، و«تأملات قرآنية» في جزئه الثالث، و«مفردات القرآن الكريم»، و«القراءات القرآنية»، و«نوادر التلاوات»، و«حلقات التحفيظ»، و«من مساجد الشارقة». وتعرض قناة الشرقية من كلباء خلال شهر رمضان المبارك، خمسة برامج دينية، هي: «أفلا يتفكرون»، و«من وحي الصيام»، و«بعد حين»، و«نساء من القرآن»، إضافة إلى المسلسل الكرتوني «ابن بطوطة ويوسف عليه السلام».

ومن الذيد تقدم قناة الوسطى، برنامجين هما: «تأملات»، و«تدبرات قرآنية». وغيرت إذاعة «بلس 95» برنامجها كلياً ليتناسب مع خصوصية الشهر الكريم، وأنتجت فقرات قصيرة لا تتجاوز مدة الفقرة الدقيقة الواحدة، وهي فقرات مملوءة بالإيجابية والتسامح.