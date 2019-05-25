مجالس «الداخلية» تناقش غرس الأخلاق الحميدة في الناشئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ”الخليج 365”

ناقشت مجالس وزارة الداخلية، أول أمس، موضوع «نشر الأخلاق» ضمن مواضيع «الأخوة الإنسانية» شعار المجالس لهذا العام 2019؛ حيث عقدت 9 مجالس، توزعت على إمارات الدولة، ناقشت ثمانية منها الموضوع الرئيسي، فيما خُصص مجلس نسائي في دبي للحديث حول المرأة والطفل (النموذج الإماراتي).

وتناولت المجالس، التي ينظمها مكتب ثقافة احترام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بالوزارة، وبالتنسيق مع القيادات العامة للشرطة بالدولة والإدارات الشرطية، أهمية نشر مكارم الأخلاق المشتركة في الأديان، وغرس الأخلاق الحميدة في الأجيال الناشئة، والتربية الأخلاقية، والنموذج الإماراتي في نشر الأخلاق في المجتمع؛ من خلال التطرق ل«وثيقة قيم وسلوكات المواطن الإماراتي» إلى جانب الحديث حول تحديات نشر الأخلاق الحميدة في المجتمعات.

وتناول مجلس وزارة الداخلية، الذي أقُيم في مجلس محمد حمد بن السالومي الدرعي، وأداره الإعلامي محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام»، قيمة وأثر الأخلاق الحميدة في بناء مجتمع آمن، ينعم بالهدوء والاستقرار والرفاهية.

واستضاف مجلس وزارة الداخلية في دبي سعيد مالك الشحي، وأداره الإعلامي العربي مصطفى الأغا.

واستضاف مجلس وزارة الداخلية في الشارقة مجلس دبا الحصن، وأداره الإعلامي طلال الهنداسي.

وأكد المتحدثون أهمية الأخلاق ودورها في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً، وتعزيز التلاحم المجتمعي وتنشئة جيل قادر على النهوض بمسؤولياته، مشيرين إلى أن الإمارات تولي القيم والأخلاق أهمية خاصة في مناهجها وقوانينها وتشريعاتها.

واستضاف في عجمان حلقة مجالس وزارة الداخلية محمد حسن علي الشحي، وأداره الإعلامي جمال الحربي، وناقش المجلس أهمية ودور الأخلاق في بناء المجتمعات.

وأكد المتحدثون أهمية تعزيز الأخلاق والفضائل الحميدة في صفوف المجتمع كافة. وتطرق المتحدثون في مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه في أم القيوين ناصر علي بن يوسف، وأداره الإعلامي عبد الله المطوع إلى قيمة الأخلاق وأهميتها في المجتمعات.

وتناول مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه في رأس الخيمة منطقة «الهمهام» خليفة سعيد عبد الله المسافري، وأداره الإعلامي محمد النقبي، الدور الكبير للأخلاق في تماسك فئات المجتمع والتنشئة الصحيحة.

وتناول مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه في دبا الفجيرة حسن سالم اليماحي، وأداره الإعلامي أيمن مصبح جانباً من جهود دولة الإمارات كنموذج لنشر الأخلاق كمرتكزات أساسية في العلاقات.

وناقش مجلس وزارة الداخلية في دبي، الذي استضافته الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم، وأدارته الإعلامية سوسن الشاعر، موضوع «المرأة والطفل - النموذج الإماراتي» ضمن الموضوعات، التي يناقشها هذا العام.

وتناول مجلس وزارة الداخلية النسائي الذي استضافته في الفجيرة أمل أحمد خلفان الكعبي وأدارته الإعلامية خلود حوكل موضوع «نشر الأخلاق» وأهميتها في بناء مجتمع متماسك.