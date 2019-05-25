استمع

مبادرة الوفاء والإخلاص التي أعلنتها الدولة، باعتماد 19 رمضان من كل عام، ذكرى يوم وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» مؤسس وباني دولة الإمارات، وراعي اتحادها، يوم زايد للعمل الإنساني، هي لمسة وفاء سكنت قلوب وعقول محبي القائد الكبير.

فالزعيم الخالد، رحمه الله، شخصية قيادية نادرة، ولا وجود في التاريخ القديم والحديث لقائد، اجتمعت حوله القلوب والعقول محبة وإعجاباً وثقة من أبناء شعبه وأمته العربية والإسلامية، كما هو الأمر بالنسبة للراحل الكبير، الذي سخّر كل إمكانيات البلاد وثرواتها للبناء، وإعادة الحياة لها من جديد، لتنتصر على الظلام الذي كانت تغرق فيه بفعل الاستعمار والحروب، وتخرج إلى نور القرن الحادي والعشرين.

زايد حكيم العرب، أراد شبابنا علماء ومؤمنين وملتزمين، يحافظون على الأصالة والتراث، ويأخذون بأسباب الحداثة والتطور، وواجبنا أن نواصل التسلح بأرفع الدرجات العلمية، ولا نتنازل عن أن نكون في الطليعة العالمية.

Advertisements

وبحجم ما لهذا الفارس والقائد الخالد، من حب خاص في قلوب أبناء الإمارات والعرب جميعاً، والقوى المحبة للسلام بالعالم التي نالت من عطاء ودعم وكرم زايد ما نالت، يجب أن يواصل الجميع الوفاء لفكر ومبادئ وقيم الزعيم، والتعبير عن الحب الحقيقي للفقيد الحي، لنقول له بالعمل الميداني وليس سواه:

لقد أوفيت كل ما وعدت وأكثر، وحققت لشعبك كل ما تمنى وحلم وأكثر، ووحدت قلوب العرب حول قضاياهم المصيرية، الحرية، والتحرر من الفقر، وانتصار العلم والمعرفة.. والوحدة من المحيط إلى الخليج التي قدمت لها نموذجاً بفضل الله، يقوى ويترسخ يوماً بعد يوم عبر دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونحن بإذن الله سنستمر على ما تربينا عليه من مساعدة كل محتاج، وإعانته على مواجهة صعوبات الحياة، على المستوى الفردي والمؤسسي، فيد زايد الخير زرعت في كل مكان بالعالم بذور خير ونماء، باتت رصيد محبة واحترام لابن الإمارات أينما استقرت إقامته.

زايد في حياته كان يطمح أن تصبح أرض الإمارات بساطاً أخضر وأشجار نخيل وفواكه وخضراوات، وعلينا أن نحافظ على الثروة الزراعية التي غرس فسائلها بيديه الطاهرتين، بأن نزرع كل شبر تطاله أيدينا، ونزيد من اهتمامنا باللون الأخضر لأنه حياتنا، في كل مكان، فبساطها وأشجارها اليانعة، المثمرة، تزيد بلادنا جمالاً وسحراً يسر الناظرين.

ولأنه أراد شبابنا متمسكاً بالتاريخ والتراث، وواعياً ومؤمناً وملتزماً، فسوف نواصل التسلح بأرفع الدرجات العلمية، ونرتقي إلى الوضع الذي يؤهلنا لأن نكون الرقم الصعب في كل المعادلات.

حكيم الإمارات أرادها بلاداً آمنة تستوعب الجميع بحب وتسامح ومساواة في الحقوق والواجبات، وسنبقى حريصين على أمنها وسلامها ومجدها ورفعتها.

[email protected]