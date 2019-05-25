مبدعون على الشاشة

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مارلين سلوم

تفرض عليك الأعمال المميزة أن تتوقف عندها أكثر من مرة لثرائها وكثرة تفاصيلها. الكلام كثير من أين تبدأ وعند أي محطة تتوقف؟

إذا نجح عمل في جذبك واختراق عقلك وقلبك، فتأكد بأنه امتلك كل مفاتيح النجاح كي يصل إلى هذه المرحلة. والمفاتيح تضم التأليف والإخراج والتصوير والتمثيل. لكن هذا لا يعني أن الأعمال المتوسطة أو التي تعاني نقاط ضعف تعوقها للوصول إلى الاكتمال والنجاح، تكون فاشلة بكل ما فيها.

تشكيلة «إنتي مين» لا يمكنك أن تتخطاها لتتحدث عن العمل بشكل عام فقط، فأنت أمام ممثلين ينافسون ويتنافسون في الإبداع ويتألقون.

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من أين تبدأ؟ من نقولا دانيال العبقري بدور الأب «أسعد» المصاب بجرح الحرب، والجرح يواصل النزف ويأبى أن يلتئم رغم مرور سنوات فاقت الثلاثين. سبق وأشدنا بأهمية ما كتبته كارين رزق الله وتفوّق إيلي حبيب في الإخراج، والذي جعلنا نعيش أجواء الحرب دون أن نراها. حرّض خيالنا ووصل إلى الذروة في مشهد «المعركة»، حيث تدور معركة في خيال أسعد الملقّب بالبطل، يستعيد فيها ذكريات الحرب ووقوفه على الجبهة. الرصاص يلعلع، والبطل خلف متراسه - الكنبة، محاولاً حماية حبيبته عايدة، والتي يراها في شخص ابنته «جهاد». حتى اسم الفتاة مستوحى من أجواء النضال والحرب. يصاب أسعد ويتلوى، يتألم وكأنه أصيب الآن وللتو. الشخصية تتأرجح بين الجنون والشرود، تعيش الحاضر باعتباره الماضي.

دانيال جعل من الاستوديو خشبة يتألق عليها أياً كان الممثل الواقف أمامه، وكأنه يؤدي (مونولوج)، في مسرحية لبطل واحد.

في العمل نفسه مجموعة تعمل بتناسق شديد وتعرف كيف تتميز. عمّار شلق، «الشرس» في الدراما والتراجيديا، ناجح جداً في الكوميديا المعتمدة على المزج بين الجدية والقسوة، والظرف اللين. أما أنجو ريحان، فهي كالنحلة التي لا تهدأ، عفوية تلقائية أمام الشاشة، تشكل ثنائياً رائعاً مع كارين رزق الله العفوية أيضاً والمميزة، ونتمنى رؤيتهما معاً في أعمال كثيرة لاحقة، كما اعتدنا رؤية الثنائي جوليا قصار وعايدة صبرا في أعمال سابقة، ونراهما تتألقان في «إنتي مين».

من الممثلين المتفوقين هذا الموسم، رولا حمادة في «خمسة ونص»، الأم التي فقدت ابنها والشريرة الحاقدة الساعية إلى الانتقام بدهاء. دينا الشربيني التلقائية في الأداء، غير المتكلفة ولا المتبرجة، ومعها سوسن بدر في «زي الشمس» والتي تزداد بريقاً كلما تقدم بها العمر وتكدست سنوات الخبرة.

قوية ورد الخال في الأدوار التي تختارها لاسيما في السنوات الأخيرة. وأداؤها في مسلسل «أسود» تأليف كلوديا مرشليان وإخراج سمير حبشي، إضافة لها رغم كل تحفظاتنا على العمل والأخطاء فيه. ممثلة عرفت كيف تسلك خطاً يميزها عن باقي الممثلات في الوسط الفني.

ولن ننسى من سبق وشدونا بأدائهم هذا الموسم، مثل منى واصف وختام اللحام وأحمد السقا وإنجي المقدم..

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