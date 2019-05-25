شكرا لقرائتكم خبر عن «إفطار عائلي» لسجناء الأردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365” يلتقي سجناء الأردن مع ذويهم وأقاربهم على دفعات طوال رمضان في مبادرة إنسانية أطلقتها مديرية الأمن العام بعنوان «إفطاري مع عائلتي». تقيم إدارات مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة منذ بداية رمضان بصورة دورية مأدبة إفطار جماعية بحيث تجمع النزلاء مع أفراد أسرهم وسط أجواء رمضانية اجتماعية. وذكر العميد أيمن العوايشة مدير إدارة المراكز أن المبادرة تشمل السجناء أصحاب السلوك الحسن من الجنسين بحيث يتواجد كل نزيل أو نزيلة مع الأقارب على طاولة مجهزة بوجبات الإفطار والحلويات إلى جانب المشاركة في فعاليات ترفيهية مصاحبة. شملت المبادرة نحو 100 سجين من مركز إصلاح وتأهيل «سواقة» الجنوبي المعروف بوجود محكومين في قضايا مختلفة بينها خطرة.

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