مذكرات سارتر القاسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب «الكلمات» لجان بول سارتر ترجمة خليل صابات، ولا يمكن أن نفهم «الكلمات» الفهم الصحيح لها دون استعراض حياة مؤلفها وأعماله، فجان بول سارتر هو رأس الفلسفة الوجودية، وكان يدعو لها في المقاهي الأدبية وأقبية حي سان جيرمان بباريس، وهو أيضا شخصية سياسية كان يكتب في المجلات، ويشترك في الاجتماعات السياسية، وهو فيلسوف، وتلك هي الوجوه الثلاثة لجان بول سارتر: الروائي والمؤلف المسرحي وكاتب المقالات، الذي اعتذر عن عدم قبول جائزة نوبل في الأدب.

ولد سارتر في باريس خلال شهر يونيو سنة 1905 وكان أبوه ضابطاً في البحرية الفرنسية، أما أمه «آن ماري شوايزر» فكان عمها الدكتور «ألبير شوايزر» الطبيب الشهير الذي نال جائزة نوبل، وفقد سارتر أباه وهو في الثانية من عمره، فعاش مع أمه عند جده، ويقول الحفيد عن هذا الجد في هذا الكتاب، إنه دفعه إلى اعتبار الشيء المكتوب أكثر واقعية.

خاض سارتر معركة رهيبة من أجل الوضوح والحرية، وهما في فلسفته الصفتان اللتان لا بد منهما لحياة الإنسان، وفي رأيه أن الإنسانية تتكون من فئتين: الذين اختاروا وهم يعلمون ماذا يفعلون، و الذين لا يريدون أن يختاروا، أو الذين يختارون وهم يكذبون على أنفسهم، ولكن إذا أردنا أن نكون أحراراً

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فلا بد لنا أيضا من أن نريد أن يكون الآخرون أحراراً.

إن «كلمات» سارتر- شأنه في ذلك شأن «اعترافات» جان جاك روسو تتجاوز وجهتها وموضوعها لتصبح مرآة تفكير عصر وسجل مواجهة الإنسان الأبدية لظروف وجوده.

«الكلمات» قصة تبحث عن أصل «الأنا» ومذكرات شخصية قاسية تقف على القطب الآخر للفلسفة الصورية، إن الفلسفة والأدب كلاهما نوع من الكذب أو بالأحرى اقتراب من الواقع.