الجيش يحرر جبال «القاهرة».. ويحاصر «القناصين» بصعدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء: ”الخليج 365”، وكالات



أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بمقاتلات قوات التحالف العربي، أمس، تقدماً استراتيجياً في جبهة الحشوة بمحافظة صعدة. وقال مصدر عسكري: «إن أبطال اللواء التاسع حرس حدود واللواء الأول حرس حدود، قاموا بعملية عسكرية مباغتة تمكنوا خلالها من تحرير جبال «القاهرة» والتباب المحيطة بها، وأطبقوا الحصار على جبل «القناصين» وسيطروا عليه». وأضاف أن «المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتكبيدها الكثير من الخسائر في العتاد».

وأعلن الجيش الوطني اليمني عن إحراز قواته تقدماً في الجبهة الشمالية لمدينة تعز، إثر هجومها على مواقع ميليشيات الحوثي. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري «أن الجيش الوطني هاجم مواقع الميليشيات في جبل الوعش والدفاع الجوي والأربعين والحرير، وحقق تقدماً باتجاه جبل الوعش المطل على شارع الستين والخمسين شمالي المدينة».

وأضاف المصدر «أن عدداً من ميليشيات الحوثي قتلوا وأصيب العشرات وتم تدمير دبابة وإحراق مركبة على متنها عدد من عناصر الميليشيات».

مصدر محلي أفاد أيضاً، بأن قوات الجيش شنت هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في حي الزنوج والقصر الجمهوري شرقي مدينة تعز، وتمكنت من تحرير عدد من المباني التي كانت تسيطر عليها الميليشيات في الحي والأجزاء المتبقية من معسكر الدفاع الجوي.

وشن طيران التحالف عدة غارات على مواقع الميليشيات الحوثية بمنطقة الخزجة في مديرية حيفان بتعز، ما أسفر عن إصابة عدد من العناصر الحوثية، كما قصف بغارة نقطة تفتيش للميليشيات في مديرية ماوية شرقي محافظة تعز.وكانت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وتحالف دعم الشرعية، قد حررت، الخميس، مناطق جديدة شمالي وغربي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد. وأسقطت قوات الجيش الوطني، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي في منطقة باجة شمال غربي المحافظة.