مباريات اليوم: #الأخضر يواجه #فرنسا في المونديال.. ونهائي #كأس_إسبانيا و #ألمانيا و #البرتغال

صحيفة الخليج الإلكترونية

جماهير كرة القدم، أنتم على موعد اليوم السبت 25 مايو 2019، مع عدد من المباريات الهامة، في مختلف البطولات على مستوى العالم.

فرنسا * السعودية

يلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره الفرنسي على ملعب ستاديون غوسير، في السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، ببولندا.

وتقام مباراة فرنسا والسعودية ضمن المجموعة الخامسة، التي تضم أيضًا، منتخبي بنما ومالي.

البرتغال * كوريا الجنوبية

يلتقي منتخبا البرتغال وكوريا الجنوبية على ملعب ستاديون مبيسكي بييلسكو بيالا، في الرابعة والنصف عصرًا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، ببولندا.

وتقام مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية، ضمن المجموعة السادسة، التي تضم منتخبي الأرجنتين وجنوب إفريقيا.

برشلونة * فالنسيا

على ملعب بينتو فيامارين، يلتقي فريقا برشلونة وفالنسيا، في العاشرة مساءً، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

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ويطمح برشلونة لتدعيم رقمه القياسي كالفريق الأكثر تتويجًا باللقب، بالوصول إلى اللقب الـ31 والخامس على التوالي، بينما يسعى فالنسيا للتتويج باللقب الثامن في تاريخه، والأول منذ 11 عامًا.

لايبزيج * بايرن ميونيخ

على الملعب الأولمبي ببرلين، يلتقي فريقا لايبزيج وبايرن ميونيخ، في التاسعة مساءً، في نهائي بطولة كأس ألمانيا.

ويطمح بايرن ميونيخ، صاحب الـ18 لقبًا، أن يستعيد كأس ألمانيا، الغائب عن خزائنه في الموسمين الماضيين، بينما يسعى لايبزيج للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

سبورتنج لشبونة * بورتو

على الملعب الوطني بأويراس، يلتقي فريقا سبورتنج لشبونة وبورتو في السابعة والربع مساءً، في نهائي بطولة كأس البرتغال.

ويطمح سبورتنج لشبونة في التتويج باللقب الـ21 في تاريخه، والأول منذ 5 مواسم، بينما يسعى بورتو لمعادلة رقم لشبونة، بالوصول إلى اللقب العشرين، والأول منذ 9 مواسم.

بولونيا * نابولي

يلتقي فريقا بولونيا ونابولي على ملعب ريناتو دال آرا، في التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتل نابولي وصافة “كالتشيو”، برصيد 79 نقطة، بينما يأتي بولونيا في المركز الثاني عشر، برصيد 41 نقطة.