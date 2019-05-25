الحزم يحبط انتفاضة #الخليج بركلات الترجيح.. ويضمن بقاءه في #دوري_المحترفين

حافظ فريق الكرة بنادي الحزم، على مكانه بين أندية دوري المحترفين، بالموسم المقبل “2019-2020″، عقب تخطي الخليج بركلات الترجيح، في ملحق الصعود أو الهبوط.

وفي مباراة العودة، حقق الخليج فوزًا في الوقت الأصلي بنتيجة (1-0)، وأحرز لاسينا ديابي هدف الخليج في الدقيقة 64، في مواجهة ملحمية، أهدر خلالها لاعبو الخليج العديد من الفرص الخطيرة.

وكان الحزم قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة (1-0)، ليلعب الفريقان وقتًا إضافيًا، شهد إحراز محمد الصيعري لهدف التعادل للحزم من ركلة جزاء في الدقيقة 93، قبل أن يحرز ديابي الهدف الثاني للخليج في الدقيقة 120+1، لتصبح النتيجة الإجمالية (2-2)، ويتأهل الفريقان لركلات الترجيح.

وجاءت نتائج ركلات الترجيح كالآتي..

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الخليج: محمد المطوع “أضاع”، مشعل العنزي “أحرز”، عبد الله الخطيب “أحرز”، حسين الشيخ “أضاع”، قاسم لاجامي “أضاع”

الحزم: فاجنر أليماو “أحرز”، محمد الصيعري “أحرز”، مسعود بخيت “أضاع”، رودلفو ألميدا “أحرز”

يذكر أن الحزم والخليج قد التقيا في ملحق الصعود أو الهبوط بين مسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، حيث احتل الحزم المركز الـ13 في دوري المحترفين، بينما جاء الخليج في المركز الرابع بالدرجة الأولى.

وبالتالي، فإن الأندية التي تشارك في الموسم المقبل بدوري المحترفين، هم “النصر، الهلال، التعاون، الأهلي، الشباب، الفيصلي، الوحدة، الرائد، الفتح، الاتحاد، الاتفاق، الفيحاء، الحزم، أبها، ضمك، العدالة”.