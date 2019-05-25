شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس السبت.. غبار وأمطار رعدية على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة ومرتفعاتها تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، اليوم السبت بمشيئة الله.

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كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال وشمال غرب المملكة.

وأوضحت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 15 – 35 كم/ساعة. وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وفي الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة.

ومن المتوقع أن تسجل 3 مدن في المنطقة الشرقية هي: الدمام، الأحساء، حفر الباطن، أعلى درجة حرارة في المناطق؛ إذ تصل إلى 41 مئوية، فيما تصل المدينة المنورة وبريدة إلى 40، ومكة المكرمة والرياض وتبوك 39، وجدة 37 درجة.