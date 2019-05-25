تحالف قوى التغيير يدعو لإضراب عام في السودان الثلاثاء

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دعا تحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات في السودان، مساء الجمعة إلى إضراب عام في عموم أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة للمدنيين.

وقال التحالف في بيان، إنه "في هذه اللحظة من عمر البلاد لم يعد هناك مناص من استخدام سلاح الإضراب العام لتقويم مسار الثورة"، مضيفاً أن الثلاثاء المقبل ستكون "بداية الإضراب من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية، وسيتواصل الإضراب السياسي لمدة يومين".