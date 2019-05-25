فرنسا.. فتح تحقيق في تفجير ليون

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي فتح المدعي العام لمكافحة الإرهاب في العاصمة الفرنسية باريس تحقيقاً، الجمعة، باعتبار التفجير في مدينة "ليون" شرقي البلاد، "محاولة للقتل العمد".

من جهتها، أعلنت الشرطة المحلية، إصابة 13 شخصا بجروح، ارتفاعا من 8 مصابين بجروح طفيفة"، بحسب حصيلة أولية رسمية.

وبحسب مصادر الشرطة، احتوى الطرد على "براغ ومسامير"، وزرع أمام مخبز عند مفترق شارعين في قلب هذه المدينة، التي تعد من بين أكبر المدن الفرنسية.

وأخلت قوات الأمن المنطقة وفرضت طوقا أمنيا حولها.

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ورجح مكتب المدعي العام، في بيان، احتمالية أن يكون الانفجار الذي وقع في طريق مخصص للمشاة، ناجم عن طرد مفخخ، بحسب قناة "فرانس 24" المحلية.

وأضاف أن الشرطة تطالب المواطنين بالابتعاد عن مكان الانفجار.

من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة نقلت مباشرة عبر فيسبوك، انفجار ليون، بأنه "هجوم لم يوقع قتلى".

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "بروغريس" المحلية، إنه وفقا للمعلومات الأولى، انفجرت عبوة ناسفة في شارع "فيكتور هوغو"، بليون، عند حوالي الساعة 17: 30 بالتوقيت المحلي