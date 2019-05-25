قررت شركة جوجل تجميد التعاون التقني مع شركة هواوي الصينية تحت ضغط من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يترتب عليه عدم تثبيت تطبيقات وخدمات جوجل على أجهزة الشركة الصينية الجديدة، لكن ماذا عن مصير أجهزة هواوي الموجودة الآن بالفعل؟.
ليس هناك داع أن يقلق مستخدمو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية من توقف أجهزتهم عن العمل بين عشية وضحاها، حيث أكدت جوجل أنه لا يزال بإمكان المستخدم الوصول إلى متجر التطبيقات بالنسبة للأجهزة، التي تنتجها هواوي أو الشركة التابعة لها هونور.
وبالتالي سيتمكن المستخدم من الاستفادة بخدمات التطبيقات المهمة مثل Google Maps وGmail.
كما يمكن للمستخدم الاستمرار في الاستفادة من وظائف الأمان، التي تندرج تحت مصطلح Play Protect.
وقالت هواوي إن التحديثات الأمنية لنظام أندرويد ستستمر، نظرًا لأن نظام التشغيل نفسه مفتوح المصدر.
ومَن يرغب في عدم التعلق والارتباط بتطبيقات متجر جوجل، يمكنه اللجوء إلى متاجر بديلة مثل F-Droid، والذي يقدم تطبيقات مجانية مفتوحة المصدر.
ومن المصادر الجيدة أيضًا أمازون Appstore وموقع APKMirror.com والمواقع الخاصة بمطوري التطبيقات أنفسهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمة جوجل.. نصائح هامة لمستخدمي هواتف هاواوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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