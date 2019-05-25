شكرا لقرائتكم المجلس الانتقالي السوداني يؤكد الوقوف مع السعودية ضد تهديدات إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - «الحياة» | منذ ساعة في 25 مايو 2019 - اخر تحديث في 24 مايو 2019 / 21:15

أكد المجلس الانتقالي السوداني خلال لقائه ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وقوف السودان مع المملكة ضد كافة التهديدات والاعتداءات الإيرانية والميليشيات الحوثية.



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ودان المجلس الاعتداءات الأخيرة على ناقلتي النفط في مياه الخليج والاعتداءات الصاروخية المتكررة من جانب ميليشيات الحوثي، كما أعلن الوفد بقاء القوات السودانية في اليمن في إطار الشرعية.

والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في جدة، أمس (الخميس)، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان.

وجرى خلال اللقاء – بحسب وكالة الأنباء السعودية - بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.

وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، فيما حضر من الجانب السوداني المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين كباشي.