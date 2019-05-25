شكرا لقرائتكم قرقاش: دعوة السعودية إلى قمتين طارئتين تحرك دبلوماسي مهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوظبي - «الحياة» | منذ ساعتين في 25 مايو 2019 - اخر تحديث في 24 مايو 2019 / 21:07

أكد الدكتور وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور بن محمد قرقاش، أن الدعوة السعودية لقمة خليجية وأخرى عربية تحرك دبلوماسي مهم بامتياز.



وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»، إن «وحدة الصف وتنسيق المواقف ضرورة في هذه الظروف الدقيقة. والرياض بما تملكه من رصيد عربي ودولي مؤهلة للقيام بهذا الدور، الموقف الخليجي والعربي له ثقله وعلينا توثيقه».

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعلنت في وقت سابق، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه دعوة لقادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية، لعقد قمتين طارئتين في مكة المكرمة، نهاية شهر مايو الجاري.