شكرا لقرائتكم رالف كيسو: انجاز مهم جدا للبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 25 مايو 2019 - اخر تحديث في 25 مايو 2019 / 00:32

وصل عند السابعة والنصف من مساء اليوم (الجمعة) الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الشاب اللبناني رالف كيسو بعدما رفع العلم اللبناني على اعلى قمة في جبال همالايا "ايفرست"، متوجا مغامرة التسلق على الجبال والقمم، حيث كان قد وصل الى جبل كيليمنجارو - تنزانيا وكارست اينسز بيراميد وغيرها من القمم والجبال في مختلف دول العالم.



وكان كيسو انطلق في مغامرته في 23 آذار(مارس) الفائت تاريخ وصوله الى مدينة كاتامندو في النيبال، حيث انضم الى مجموعة متسلقين من فرنسا والنروج وكندا والولايات المتحدة ونيبال لينطلقوا في رحلتهم بإتجاه قمة "ايفرست" التي بدأت في الخامس من شهر نيسان(ابريل) الماضي.

وقد رفع كيسو علم لبنان على قمة ايفرست التي يبلغ ارتفاعها 8850 مترا، مدونا اسمه على سجل متسلقي اعلى قمة في العالم.

وكان في استقبال كيسو في قاعة الوصول في المطار ذووه واصدقاؤه الذين استقبلوه بالورود والتصفيق.

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وفي كلمة له في المطار قال: "ان وصوله الى قمة ايفرست جاءت بعد 13 عاما من وصول المتسلق اللبناني مكسيم شعيا"، مشيرا الى "فريق لبناني وعربي وصل الى قمة "ايفرست" من بينهم خمسة لبنانيين، وان هذا انجاز مهم جدا للبنان".

واشار كيسو الذي يحمل الجنسية الكندية انه "فضل واراد فقط رفع العلم اللبناني على قمة "ايفرست" لأنه ذهب الى هناك كمواطن لبناني"، مشيرا الى ان هدفه القادم هو "جبل كنتازيكا، وبذلك يكون قد اتم الوصول الى سبع قمم في العالم".

وشجع رالف كيسو وهو كابتن طيران الشباب اللبناني على الرياضة لأنها تنقذ الشباب وتعطيهم اندفاعا ايجابيا في المجتمع.

واهدى انجازه الى الصليب الاحمر اللبناني وكل العاملين والمتطوعين فيه.