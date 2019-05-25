شكرا لقرائتكم توزيع مساعدات غذائية إماراتية على 1000 أسرة محتاجة في بعلبك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 24 مايو 2019 - اخر تحديث في 24 مايو 2019 / 22:30

وزع مفتي بعلبك السابق الشيخ بكر الرفاعي 1000 حصة غذائية قدمتها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، في وسط مدينة بعلبك التجاري لعائلات لبنانية محتاجة، في حضور رئيس جمعية وسط بعلبك حسين عواضة.



وتحدث الرفاعي فقال: "اليوم هو التاسع عشر من رمضان المبارك، وهو يوم عمل انساني للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، واليوم نستقبل هذه المساعدات من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة وهي الدفعة الثانية للتوزيع على الفقراء والمساكين اللبنانيين خلال شهر رمضان المبارك".

أضاف: "نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المبادرة، ونعتبر أن ينبوع الخير المتدفق من دولة الإمارات بدأ في بعلبك وسيمتد إلى كل المنطقة، وهناك أعمال انسانية في عرسال. وأحببنا ان تكون هذه المبادرة من امام قلعة بعلبك التاريخية".