"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين سعوديين في جيزان

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"على"تويتر" أن مدفعية الجماعة شنت قصفا على تجمعات لجنود سعوديين في موقع مشعل بجيزان.

© AP Photo / Hassan Ammar

وأكد وقوع قتلى وجرحى في صفوف العسكريين السعوديين جراء القصف.

في سياق آخر، أشار المركز إلى قنص "أنصار الله" ثلاثة عسكريين يمنيين قبالة جبل قيس في جيزان.

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وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.