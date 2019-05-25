دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تحديث تطبيق Adobe Scan يُضيف مجموعة متنوعة من أوضاع المسح

© Tech World قدمت بواسطة تحديث تطبيق Adobe Scan يُضيف مجموعة متنوعة من أوضاع المسح

لا يوجد هناك أي نقص في التطبيقات الخاصة بمسح المستندات ضوئيًا، على سبيل المثال هناك تطبيق قوقل درايف ودروب بوكس وعدسة أوفيس من مايكروسوفت وكذلك تطبيق CamScanner وغيره العشرات، وبشكل خاص أطلقت شركة أدوبي تطبيق الماسح الضوئي الخاص بها Adobe Scan في عام 2017، والذي وفّر التكامل مع Acrobat Reader والدعم مع السحابة، والآن هناك تحديث جديد يجعل التطبيق أكثر قوة، وذلك مع أوضاع وميزات جديدة.

حيث أضاف تحديث Scan مجموعة متنوعة من أوضاع الالتقاط لمسح أنواع مختلفة من الكائنات، وهناك الآن أوضاع للوثائق العادية والنماذج وبطاقات العمل وحتى ألواح الكتابة، كما ويمكن لـ Adobe Scan سحب البيانات من بطاقات العمل تلقائيًا لإنشاء جهات اتصال، تمامًا مثل تطبيق عدسة قوقل، على أن يتم فهرسة النص في النماذج والمستندات من أجل البحث.

أخيرًا، تحديث Adobe Scan متاح حاليًا لمستخدمي أندرويد و iOS، ولتحميله انتقل من هنا أو هنا على التوالي.

التدوينة تحديث تطبيق Adobe Scan يُضيف مجموعة متنوعة من أوضاع المسح ظهرت أولاً على عالم التقنية.