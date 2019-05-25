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لا يوجد هناك أي نقص في التطبيقات الخاصة بمسح المستندات ضوئيًا، على سبيل المثال هناك تطبيق قوقل درايف ودروب بوكس وعدسة أوفيس من مايكروسوفت وكذلك تطبيق CamScanner وغيره العشرات، وبشكل خاص أطلقت شركة أدوبي تطبيق الماسح الضوئي الخاص بها Adobe Scan في عام 2017، والذي وفّر التكامل مع Acrobat Reader والدعم مع السحابة، والآن هناك تحديث جديد يجعل التطبيق أكثر قوة، وذلك مع أوضاع وميزات جديدة.
حيث أضاف تحديث Scan مجموعة متنوعة من أوضاع الالتقاط لمسح أنواع مختلفة من الكائنات، وهناك الآن أوضاع للوثائق العادية والنماذج وبطاقات العمل وحتى ألواح الكتابة، كما ويمكن لـ Adobe Scan سحب البيانات من بطاقات العمل تلقائيًا لإنشاء جهات اتصال، تمامًا مثل تطبيق عدسة قوقل، على أن يتم فهرسة النص في النماذج والمستندات من أجل البحث.
أخيرًا، تحديث Adobe Scan متاح حاليًا لمستخدمي أندرويد و iOS، ولتحميله انتقل من هنا أو هنا على التوالي.
التدوينة تحديث تطبيق Adobe Scan يُضيف مجموعة متنوعة من أوضاع المسح ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.