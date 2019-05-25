مقتل وإصابة 4 أشخاص فى هجوم من تنظيم "داعش" الارهابى فى صلاح الدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مصدر أمنى عراقى ، الجمعة ، أن أربعة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح جراء هجوم من تنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة صلاح الدين. وقال المصدر ، فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ، إن عناصر من تنظيم "داعش" شنوا هجوما فى منطقة الخضيرة بصلاح الدين ، وقاموا بقتل شخصين واصابة إثنين آخرين. وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وباشرت بحملة دهم وتفتيش بحثا عن العناصر الإرهابية.

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