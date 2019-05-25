دمشق: الهدف من "الحملة الكيميائية" ضد سوريا عرقلة تقدم الجيش فى إدلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت وزارة الخارجية السورية، الجمعة، الاتهامات الموجهة إليها باستخدام الكيميائى ووصفتها بمحاولة متكررة يائسة من دول غربية لتخفيف الضغط عن الإرهابيين فى إدلب وإبطاء تقدم الجيش فى تلك المنطقة.
وصرح مصدر مسؤول بالوزارة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الوزارة والقوات المسلحة السورية كانتا قد نفتا هذه الأنباء جملة وتفصيلا، منذ أن بدأت بعض المواقع المحسوبة على التنظيمات المسلحة بالترويج لأخبارها الكاذبة كعادتها حول استخدام الجيش العربى السورى أسلحة كيميائية فى بلدة كبانى بريف اللاذقية.
وشدد على أن ما يجرى الآن هو حملة ممنهجة من الأكاذيب لاتهام الدولة السورية باستخدام هذه الأسلحة، واصفا الاتهامات بأنها مجرد محاولة مكررة يائسة من بعض الدول لتخفيف الضغط عن المسلحين فى إدلب ومحاولة بائسة مكشوفة لتأخير تقدم الجيش فى تلك المناطق.
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